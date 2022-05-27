Донецк, 27 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Решение России о выходе из Болонской системы, если оно будет принято, поддержат власти Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков заявил 27 мая.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Студенты

Он отметил, что минобрнауки республики работает в фарватере российской образовательной системы, придерживается российских программ и стандартов.

«Конечно, если в России будет принято решение [о выходе из Болонской системы], то мы его поддержим», — сказал Кушаков ТАСС.

Министр подчеркнул, что хорошо зарекомендовала себя советская система высшего образования. Она позволила Советскому Союзу выйти в космос, создать передовую науку.

Решение о будущем Болонской системы должно быть принято в результате дискуссии, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобрнауки России Валерий Фальков ранее заявил, что России нужна своя система высшего образования вместо изжившей себя Болонской системы.

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