Севастополь, 27 мая, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Севастополе ещё 28 пациентов попали в коронавирусные стационары, об этом сообщили 27 мая в департаменте здравоохранения региона. Накануне, 26 мая, были госпитализированы 24 пациента с ковидом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки выписаны 14 пациентов. В больницах находится 186 человек. В городе развёрнут дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё: если на 26 мая действовало 187 коек, то на утро 27 мая — 212.

За сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили ещё 37 человек, это на четыре случая заражения больше, чем накануне. Скончались два пациента с COVID-19.

По последним данным, с начала пандемии в Севастополе подтвердилось 84 274 случая заражения коронавирусом, выздоровели 81 640 человек, умерли 2 362 пациента.