Элиста, 27 мая, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Калмыкии начальник муниципального учреждения Элисты попала под следствие. Женщину подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.

ru.torange.biz Уголовное дело

Следователи полагают, что с 1 апреля 2020 года по 3 февраля 2022 года руководитель муниципального учреждения в рамках устного договора с директором фирмы поручала подчинённым в их рабочее время выполнять услуги для сторонней коммерческой организации. За это глава муниципального учреждения получила 63 тыс. рублей.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.