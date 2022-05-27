Пермь, , 09:36 — REGNUM В Пермском крае 27 мая ушёл из жизни известный пермский политик и чиновник Александр Бесфамильный. Об этом сообщает издание »Коммерсантъ».

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Причиной смерти Бесфамильного стала продолжительная болезнь. В последние дни он находился в больнице в состоянии комы.

Александр Бесфамильный в 1994–1996 годах был спикером Пермской городской думы I созыва. В декабре 2000 года был назначен вице-мэром, начальником муниципального управления по распоряжению объектами муниципальной собственности. В 2000–2007 годах — первый заместитель главы города Перми. С мая 2007-го по апрель 2008 года — генеральный директор компании «Новогор-Прикамье».