Владивосток, 27 мая, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В 2022 году последний звонок прозвенел для более 134 тыс. выпускников 9-х и 11-х классов из школ Дальнего Востока.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Последний звонок — концерт

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«В этом году на Дальнем Востоке последний звонок прозвучал для более 90 тыс. девятиклассников и почти 44 тыс. одиннадцатиклассников», — сообщил телеграм-канал полпредства в ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, разборками и дракой закончился последний звонок в посёлке Дунай (входит в состав ЗАТО Фокино) в Приморском крае.