Манила, , 09:35 — REGNUM Президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил, что поддержит международные решения в отношении Южно-Китайского моря, сообщает CNN Indonesia.

Флаги Филиппин и Китая Rappler.com

Глава государства настаивал на том, что не позволит Китаю попирать морские права Манилы.

Китай утверждает, что почти через все богатые ресурсами водные пути ежегодно проходят товары на триллионы долларов.

«У нас есть очень важное решение в нашу пользу, и мы используем его, чтобы продолжать отстаивать свои территориальные права. Это не претензия. Это уже наше территориальное право», — заявил новый президент Филиппин.

Южно-Китайское море является одной из наиболее оспариваемых стратегических вод Китая и ряда стран Юго-Восточной Азии. Южно-Китайское море считается водами с богатыми природными ресурсами и морепродуктами. Территориальные претензии в Южно-Китайском море имеют как минимум шесть стран, а именно Китай, Филиппины, Тайвань, Бруней, Малайзия и Вьетнам.