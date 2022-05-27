Лондон, , 09:33 — REGNUM С предложением о создании нового международного антироссийского альянса обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 27 мая сообщает Corriere Della Sera со ссылкой на источники.

Борис Джонсон МИД России

По информации издания, британские власти предлагают объединить недовольные политикой Евросоюза и действиями ФРГ в отношении России в «новый политический, экономический и военный альянс», который должен будет стать альтернативой ЕС.

Также указывается, что Джонсон впервые сообщил Зеленскому о такой инициативе 9 апреля 2022 года во время их встречи в Киеве.

«Модель Бориса Джонсона предполагает создание Европейского содружества, лидером которого будет Великобритания. Помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в нее также можно было бы позднее включить Турцию», — говорится в материале газеты.

Кроме этого, отмечается, что британский премьер-министр предлагает создать альянс стран, «которые ревностно защищают национальный суверенитет, выступают за свободную экономику и готовы занимать максимально жесткую позицию в отношении российской военной угрозы».

При этом утверждается, что Зеленский пока не стал давать ответ на предложение Джонсона и уточняется, что, возможно, украинский лидер ждет саммита стран ЕС, где будут решать вопрос о вступлении в общество Украины. По мнению авторов, это повлияет на дальнейшие шаги Киева в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике при обстрелах погиб один мирный житель.