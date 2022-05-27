Лондон, 27 мая 2022, 09:33 — REGNUM С предложением о создании нового международного антироссийского альянса обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 27 мая сообщает Corriere Della Sera со ссылкой на источники.

Борис Джонсон
Борис Джонсон
МИД России

По информации издания, британские власти предлагают объединить недовольные политикой Евросоюза и действиями ФРГ в отношении России в «новый политический, экономический и военный альянс», который должен будет стать альтернативой ЕС.

Также указывается, что Джонсон впервые сообщил Зеленскому о такой инициативе 9 апреля 2022 года во время их встречи в Киеве.

«Модель Бориса Джонсона предполагает создание Европейского содружества, лидером которого будет Великобритания. Помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в нее также можно было бы позднее включить Турцию», — говорится в материале газеты.

Кроме этого, отмечается, что британский премьер-министр предлагает создать альянс стран, «которые ревностно защищают национальный суверенитет, выступают за свободную экономику и готовы занимать максимально жесткую позицию в отношении российской военной угрозы».

При этом утверждается, что Зеленский пока не стал давать ответ на предложение Джонсона и уточняется, что, возможно, украинский лидер ждет саммита стран ЕС, где будут решать вопрос о вступлении в общество Украины. По мнению авторов, это повлияет на дальнейшие шаги Киева в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике при обстрелах погиб один мирный житель.