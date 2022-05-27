Хьюстон, США, , 11:44 — REGNUM 27 мая в Хьюстоне начинается ежегодный съезд Национальной стрелковой ассоциации (NRA), и лидеры этой влиятельной лоббистской группы по защите прав на оружие готовятся «поразмышлять» — и снять с себя вину за гибель 19 детей и двух учителей в начальной школе в Увалде, сообщает 27 мая Associated Press.

Выставка оружия в США Edward

Бывший президент США Дональд Трамп и другие ведущие республиканцы планируют выступить на трехдневном мероприятии, которое, как ожидается, привлечет протестующих, недовольных насилием с применением огнестрельного оружия.

Некоторые запланированные ораторы и исполнители отказались выступать, включая двух законодателей и певца Дона Маклина, который сказал, что для него «было бы неуважительно» выступать после недавнего массового расстрела в стране.

В то время как президент США Джо Байден и демократы в Конгрессе возобновили призывы к ужесточению законов о владении оружием, член правления NRA Фил Джорни сказал, что основное внимание следует уделить улучшению психического здоровья и предотвращению насилия с применением оружия. Он сказал, что не поддерживает запрет или ограничение доступа к огнестрельному оружию.

NRA разместила онлайн-заявление о том, что собирается «поразмышлять» о стрельбе в школе в Увалде и «помолиться о жертвах», а также будет чествовать «наших патриотических членов» и обязуется «удвоить нашу приверженность обеспечению безопасности наших школ».

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