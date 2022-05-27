Хабаровск, 27 мая, 2022, 09:29 — ИА Регнум. На базе соединения управления Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровске прошёл сбор с должностными лицами органов военного управления, территориальных и местных гарнизонов, ответственных за организацию противодействия терроризму. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

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Основной целью сборов являлась выработка «единых взглядов на подготовку личного состава и подразделений, назначенных в состав противодействия терроризму». Также проверялся уровень профессионально-должностной подготовки самих участников сбора.

пресс-служба ВВО «Были рассмотрены вопросы по особенностям применения сил и средств противодействия терроризму, управления подразделением антитеррора в ходе практических действий во взаимодействии с суточным нарядом при блокировании военных объектов, а также отработаны практические навыки по подготовке подразделений противодействия терроризму».

Отмечается, что в мероприятии приняли участие должностные лица, непосредственно отвечающие за организацию противодействия терроризму от соединений и воинских частей ВВО. Также были задействованы представители управлений и служб штаба округа, а также представители других профильных министерств и ведомств.

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