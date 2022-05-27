Геленджик, Краснодарский край, , 09:28 — REGNUM Все пляжи Краснодарского края должны быть готовы к работе с 1 июня, при этом на них не должно быть нелегальных точек торговли или проката. Об этом, как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, заявил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании в Геленджике 26 мая.

Пляж Анапы Admkrai.krasnodar.ru

Всего летом на территории региона планируется открыть 545 пляжей

«К 1 июня необходимо полностью завершить всю подготовительную работу. Пляж — это место для отдыха, а не для торговли. Нельзя допускать появления на набережных несанкционированных точек, «зазывал», фотографов с животными. Мы много сил и средств вкладываем в развитие наших курортов. Некачественные услуги не должны портить впечатление от отдыха у туристов», — сказал Вениамин Кондратьев.

Как сообщил вице-губернатор Александр Руппель, в 2021 году было демонтировано 407 незаконных конструкций на побережье, в этом году — ещё 50. В Туапсинском районе в порядок приводят пляжи бухты Инал, а для сноса незаконного рынка принимаем меры по сносу в поселке Ольгинка понадобилась помощь прокуратуры и ГУВД. Проблема, поручил губернатор, должна быть решена в течение месяца. Также глава региона поручил решить вопрос с нелегальными точками проката катамаранов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году курорты Кубани посетили 16,5 млн человек, в 2022 году власти рассчитывают на турпоток в 17 млн отдыхающих.