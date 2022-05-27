Лондон, , 09:28 — REGNUM Международную Букеровскую премию получила индийская писательница из Нью-Дели Гитанджали Шри за роман «Могила из песка» (Tomb of Sand). Об этом 26 мая сообщается в микроблоге премии в Twitter.

Книга svecaleksandr249

Роман Гитанджали Шри стал первой книгой, переведённой с хинди, которой была присуждена данная премия в области литературы. Как сказано в аннотации книги на сайте писательницы, в основе сюжета — история 80-летней женщины, недавно пережившей утрату супруга. Она сталкивается с непониманием близких людей и принимает решение отправиться в Пакистан и «неожиданно обретает новую, весьма нетрадиционную жизнь».

«Нас захватила мощь, трогательность и игривость «Могилы из песка», многозвучного романа Гитанджали Шри о самосознании и принадлежности в красочном, переливающемся огнями переводе Дейзи Роквелл», — прокомментировал выбор судей председатель жюри, ирландский переводчик Фрэнк Уайн.

Гитанджали Шри является автором рассказов и пяти романов. Её дебютный сборник рассказов был издан в 1991-м году, а известность писательница получила после издания романа «Май», повествующего о трёх поколениях женщин.

В шорт-лист премии в этом году вошли шесть авторов, из них пятеро — женщины. Кроме победительницы, на премию претендовали полька Ольга Токарчук («Книга Иакова»), японка Миэко Каваками («Небеса»), аргентинка Клаудиа Пиньейро («Елена знает»), писательница из Южной Кореи Бора Чунг («Проклятый кролик»), а также норвежец Юн Фоссе с книгой «Септология VI–VII».

Международная Букеровская премия была учреждена в 2005 году и вручается за литературное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании. Размер премии — £50 тыс., их делят поровну между собой автор и переводчик. Всем авторам и переводчикам, вошедшим в шорт-лист премии, выплачивают по £1 тыс.