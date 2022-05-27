Уфа, 27 мая, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Строительство производственного комплекса белорусской компании по выпуску сельхозоборудования в Башкирии намерены завершить в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Сообщается, что 26 мая глава Башкирии Радий Хабиров побывал на площадке индустриального парка «Уфимский», где начали строить производственный комплекс белорусской компании по выпуску сельхозоборудования.

По словам представителя инвестора, на предприятии будут трудиться свыше 200 специалистов. Новому предприятию намерены представить все льготы, которые положены резидентам индустриального парка, а сотрудники фонда развития промышленности Башкирии окажут содействие в получении льготного займа на реализацию проекта. Окончить строительные работы планируется в 2023 году.

Отмечается, что белорусский инвестор намерен также открыть в Октябрьском районе Уфы сервисный центр по обслуживанию коммунальной, сельскохозяйственной и другой техники. На реализацию этого проекта планируется направить сто млн рублей.