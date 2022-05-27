Москва, 27 мая, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В парках Москвы с 28 мая стартует проект «Спортивные выходные». Москвичей приглашают на бесплатные тренировки, сообщается на портале мэра столицы.

ИА REGNUM Тренировка

Часть тренировок будет проходить у 16 павильонов «Здоровая Москва» в столичных парках. Также москвичи впервые смогут посетить тренировки на крыше Северного речного вокзала, в Доме культуры «ГЭС-2» и др.

Посетить тренировки можно в выходные дни на 20 спортивных площадках в популярных парках столицы. Записаться на тренировку можно не только на сайте «Спортивных выходных», но и МФЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, московские парки подготовили спортивную программу тренировок на свежем воздухе.

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