Сеул, , 09:27 — REGNUM Правительство Южной Кореи выражает «глубокое сожаление» по поводу того, что Совет Безопасности ООН не принял резолюцию об ужесточении санкционного давления на КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Южной Кореи Чхве Ён Сама.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это первый случай, когда проект резолюции Совета Безопасности ООН по санкциям против КНДР был отменен», — сообщили в МИД Южной Кореи.

Правительство Южной Кореи призвало членов СБ ООН более ответственно относиться к денуклеаризации Корейского полуострова и противостоять действиям Пхеньяна, которые нарушают ранее принятые резолюции.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай наложили вето в ходе голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США, по которому предлагалось ужесточить санкции против КНДР.

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