Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM Храм во имя святых Бориса и Глеба на Синопской набережной воссоздадут в Санкт-Петербурге. Об этом 27 мая сообщил заслуженный архитектор РФ, вице-президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Михаил Мамошин, передаёт «Деловой Петербург».

Синопская набережная Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Идею воссоздания архитектурной доминанты XIX — начала XX веков инициировал Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге.

Из-за расположения вблизи проезжей части храм решено сдвинуть в сторону участка, который отведён под перехватывающую парковку. Здание планируют также немного развернуть. Мастерская архитектора уже работает над проектированием храма.

«Сейчас обсуждается вопрос по окончательному формированию территории под строительство, далее нужно будет провести необходимые археологические исследования. Также было принято решение развернуть церковь на 90 градусов с целью обратить партерную часть в сторону Александро-Невской Лавры. На все изменения предварительно было получено благословение петербургского митрополита», — сообщил Михаил Мамошин.

Для углублённой работы над проектом специалисты получили все необходимые исходники, иконографический материал и фотографии. С помощью современных технологий созданы 3D-модели. Всё это планируют использовать для точного воссоздания первоначального облика храма.

Отметим, что строительство храма на Синопской набережной, по проекту архитектора Михаила Щурупова, велось с 1866 по 1882 год. По настоянию императора Александра III церковь назвали в честь благоверных князей Бориса и Глеба. До сегодняшнего дня от здания остались части фундамента, саму церковь взорвали в 1975 году.