Пермь, 27 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Пермский край отмечен как регион с самой высокой рождаемостью в Приволжском федеральном округе, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Andrés Nieto Porras Новорожденный

По данным минздрава, на начало 2022 года в Прикамье на 1 тысячу населения приходится девять новорождённых. Это самый высокий показатель в ПФО.

Согласно статистике, в регионе выявлено наименьшее количество патологий по репродуктивному здоровью у девочек (всего 2,4%) и мальчиков (1,95%). Аналогичные показатели в ПФО составляют 5,5% и 3,39% соответственно. А по России эти цифры ещё выше — 6,1% и 4,5%.