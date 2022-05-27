Кишинёв, , 09:24 — REGNUM Уголовное преследование бывшего президента Молдавии, почётного председателя Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона связано с тем, что нынешнее руководство страны опасается потерять власть. Об этом Додон заявил журналистам после того, как суд отправил его под домашний арест.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«В деле затрагивается и Партия социалистов. Ликвидация не только лидера, так как она (власть, — прим. ИА REGNUM) понимает, что только я могу её свергнуть, а так и будет, а ликвидация и партии, которую я возглавлял», — заявил Додон.

Он отметил, что его пытаются запугать, чтобы он бежал из страны. Бывший президент заявил, что он твёрдо намерен вести политическую борьбу и уверен в победе своей партии.

Напомним, 24 мая в домах у Додона и его родственников провели обыски. Тогда же экс-президента и его шурина задержали. Лидера социалистов обвинили в «пассивной коррупции», «незаконном обогащении» и «измене родине».

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