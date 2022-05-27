Магас, , 09:23 — REGNUM В Ингушетии создан запас лекарственных средств на случай роста числа заболевших COVID-19. Так же предусмотрено развертывание коек в ковидных госпиталях на 1,1 тыс. больных. Об этом сообщил председатель правительства республики Владимир Сластенин.

В больнице Yarregion.ru

«Мы понимаем, что существует угроза роста заболеваемости ковидом, система здравоохранения готова при необходимости развернуть до 1,1 тыс. коек, также у нас имеется запас лекарственных препаратов на 2-3 месяца», — цитирует премьер-министра пресс-служба главы и правительства Ингушетии.

По данным федерального оперативного штаба на 26 мая, в Ингушетии с начала апреля 2022 года ежедневно выявляют не более 11 случаев заражения коронавирусом. За последние два месяца зафиксирован всего один случай смерти от опасной болезни. Численность госпитализированных не превышает десяти человек за день.