Санкт-Петербург, , 09:26 — REGNUM Санкт-Петербург в свой день рождения окажется под влиянием обширной циклонической депрессии, сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Санкт-Петербург сверху Дарья Драй (c) ИА REGNUM

В городе на Неве в пятницу, 27 мая, ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода и небольшие дожди. По словам специалиста, температура воздуха в течение дня будет колебаться в районе +12…+14 градусов, по Ленинградской области +10…+15 градусов. Будет дуть западный ветер скоростью 3-8 м/с.

«Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 мм рт. ст., что существенно ниже нормы», — уточнил Леус.

В свою очередь главный синоптик Северной Столицы Александр Колесов отметил, что погода в этот день каждый год приносит сюрпризы, и текущий май не является исключением.

«Экстремум температуры для 27 мая в Санкт-Петербурге неизменен даже в последние десятилетия «глобального потепления», +30,9 градусов наблюдалось днем в 1958 году. Самым холодным днем остается 27 мая 1888 года, когда максимальная температура повысилась только до +5,3 градусов. Очень холодно, всего +6,0 градусов было днем в 1987 году», — указал синоптик.

Наиболее дождливый День города пришелся на недавний период — в самое «мокрое» лето в Санкт-Петербурге — в 2016 году 27 мая в городе отмечен сильный дождь — 15,2 мм осадков.

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