Москва, , 09:22 — REGNUM Развертывание войсковых формирований на границе с Россией осуществлялось киевским режимом с 2014 года. Об этом 27 мая рассказал первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«При поддержке западных партнеров украинская сторона вела интенсивные военные приготовления, сопровождаемые развертыванием в приграничных с Российской Федерацией районах войсковых формирований», — заявил он в интервью «Российской газете».

Также Кулишов уточнил, что такое развертывание велось киевским режимом параллельно с активной антироссийской пропагандой и добавил, что с 2014 года до февраля 2022 года украинская сторона совершила более 40 антироссийских акций на государственной границе между двумя странами.

«За этот период российскими пограничниками во взаимодействии с территориальными органами безопасности, подразделениями Вооруженных Сил и Росгвардии пресечено более 120 провокаций в отношении граждан Российской Федерации, а также судов и иных российских субъектов экономической деятельности в акваториях Черного и Азовского морей», — добавил глава российской Погранслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Германия должна срочно предоставить Украине больше тяжелого вооружения, в том числе реактивные системы залпового огня.