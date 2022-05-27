Москва, , 09:26 — REGNUM Россия считает недопустимой любую военную активность, которая угрожает Корейскому полуострову и странам Северо-восточной Азии. Об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН.

«Россия выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-восточной Азии», — сказал Небензя.

Он отметил, что проблемы безопасности, которые касаются в том числе России, нельзя решать через «примитивное использование санкционной дубинки». Это даёт серьёзные побочные последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН резолюцию США об усилении санкций против КНДР. Небензя заявил, что США поступают безответственно, пытаясь ввести против Северной Кореи новые санкции в то время, когда в этой стране наблюдается вспышка коронавируса.

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