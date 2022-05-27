Владивосток, 27 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Жители Приморья отреагировали на ситуацию с депутатами-коммунистами Законодательного собрания края, которые 27 мая призвали остановить проведение специальной операции в защиту Донбасса.

Пресс-служба мэрии Владивостока Помощь от Приморья

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В телеграм-канале «Восток-медиа» опубликованы фотографии горожан с плакатами у здания правительства Приморья, на которых написано: «Чемодан! Вокзал! Львов!», «Шульга предатель Родины!».

Как сообщало ИА REGNUM, демарш коммунистов 27 мая на заседании Законодательного собрания Приморья — наглядное доказательство не просто раскола, но и предстоящего развала краевой ячейки КПРФ, считает политолог Вячеслав Беляков.