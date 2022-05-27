Оренбург, , 09:18 — REGNUM В Оренбурге проводится проверка по факту выпадения женщины из автобуса. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, ДТП произошло 26 мая на остановочном пункте по проспекту Гагарина. Водитель маршрутного автобуса при начале движения от остановочного пункта допустил падение женщины-пассажира, которая выходила из автобуса.

В результате ДТП С сотрясением головного мозга 65-летняя женщина доставлена в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.