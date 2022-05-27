Оренбург, 27 мая, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Оренбурге проводится проверка по факту выпадения женщины из автобуса. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ведомства, ДТП произошло 26 мая на остановочном пункте по проспекту Гагарина. Водитель маршрутного автобуса при начале движения от остановочного пункта допустил падение женщины-пассажира, которая выходила из автобуса.

В результате ДТП С сотрясением головного мозга 65-летняя женщина доставлена в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.