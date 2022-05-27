Киев, 27 мая, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Германия должна срочно предоставить Украине больше тяжелого вооружения, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в беседе с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Он объяснил свои требования к Берлину «сложной» для Киева ситуацией в Донбассе. Кроме того, участники разговора рассмотрели инициативу по введению новых санкций против России и вопрос о принятии Украины в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая газета Die Welt распространила информацию о том, что Дмитрий Кулеба вышел из себя во время переговоров с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт, касающихся поставок Киеву новых вооружений.