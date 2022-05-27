Москва, 27 мая 2022, 09:16 — REGNUM Часть польских элит готова забыть Волынскую резню в виду наличия общего нацистского корня с украинскими бандеровцами, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Время вспомнить» на Первом канале.
Он также добавил, что все разговоры о том, что полянки не участвовали во Второй Мировой войне на стороне нацизма не до конца точны, потому как часть польских экспансионистов того времени была куплена британской разведкой, а часть была взята под опеку нацистами в виде военных операций «Бранденбург-800» и «Цепеллин».