Москва, , 09:16 — REGNUM Часть польских элит готова забыть Волынскую резню в виду наличия общего нацистского корня с украинскими бандеровцами, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Время вспомнить» на Первом канале.

« Дмитрий Донцов был другом Ежи Гедройца ? Был! Дмитрий Донцов фашист? Фашист? Бандеровец? Бандеровец! Он дружил с Гедройцем? Дружил! Гедройц говорил: «Эту Волынскую резню надо забыть». Есть такая польская концепция, которая называется «это дерьмо надо проглотить», и все», — заявил Кургинян.

Он также добавил, что все разговоры о том, что полянки не участвовали во Второй Мировой войне на стороне нацизма не до конца точны, потому как часть польских экспансионистов того времени была куплена британской разведкой, а часть была взята под опеку нацистами в виде военных операций «Бранденбург-800» и «Цепеллин».