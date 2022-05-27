Заводоуковск, Тюменская область, 27 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Тюмени проводится проверка по факту гибели ребёнка на железной дороге. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Wallspaper.ru Железнодорожные пути

Трагедия произошла 25 мая 2022 года на перегоне Новая Заимка — Заводоуковск Свердловской железной дороги. Мальчик 12 лет присел на перила и упал с моста на железнодорожные пути, а также на контактную сеть, расположенную над ними.

Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения, а также профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Дагестане переходившая пути девушка по касательной столкнулась с грузовым составом и получила травмы.