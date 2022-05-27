Берлин, , 09:13 — REGNUM По словам посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, канцлеру Германии Олафу Шольцу, который не дал Киеву сигналов по членству Украины в Евросоюзе в ходе своего выступления в Давосе, не хватает мужества и лидерства. Его слова 27 мая приводит Bild.

Андрей Мельник МЗС України

«Шольц во время выступления в Давосе не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в ЕС и не перечислил меры по поддержке Киева. Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства», — сказал он.

Также Мельник снова раскритиковал Шольца за то, что тот медлит с поставкой тяжелого вооружения киевскому режиму, отметив, что в военном отношении власти ФРГ «просто подводят» Киев.

Отметим, посол Украины в ФРГ не в первый раз выступает с критикой в адрес канцлера Германии и ранее в ответ на отказ Шольца от поездки в Киев заявил, что «играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному».