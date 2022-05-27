Казань, , 09:13 — REGNUM В Казани 40-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о списании с банковской карты крупной суммы денег. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств»), сообщает управление МВД России по городу Казани.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам женщины, ей позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он пояснил, что на банковскую карту заявительницы был привязан новый мобильный телефон. Это могут быть злоумышленники, предупредил мужчина. Чтобы предотвратить их действия, требуется поменять счет карты. Затем разговор продолжила якобы сотрудница службы безопасности финансовой организации. Пострадавшая стала следовать указаниям незнакомки. Горожанка продиктовала мошеннице пароли, поступившие на телефон из банка. Через некоторое время она вошла в мобильный банк и увидела, что никакого другого счета у нее нет. Посмотрев историю переводов, потерпевшая обратила внимание на списание с карты денег в сумме более 840 тыс. рублей. Женщина поняла, что связалась с мошенниками, и обратилась в полицию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жительница Казани едва не лишилась почти 8 млн рублей.

Читайте также: Жительницу Татарии мошенники убедили оформить кредит почти на 8 млн рублей