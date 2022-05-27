Уфа, 27 мая, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Руководство Башкирии делает ставку на развитие промышленных кластеров. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

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«Такое объединение предприятий позволяет снизить зависимость от импорта, создавать новые рабочие места и успешно выстраивать полноценные производственные цепочки вплоть до реализации конечному потребителю», — сообщил он.

Глава республики отметил, что мебельный кластер Башкирии первым в России вошел в реестр Минпромторга России. Его участники намерены реализовать проекты на 775 млн рублей, в ближайшие три-четыре года на предприятиях данного кластера намерены создать свыше 1200 рабочих мест.

Хабиров сообщил, что ещё пять тысяч высокооплачиваемых рабочих мест может обеспечить кластер беспилотной авиации, который сейчас создается в регионе. На его площадке намерены выпускать компоненты и информационные системы для беспилотных летательных аппаратов.

Глава республики сообщил, что на этом власти региона останавливаться не собираются.

«Наши производители уже собираются объединяться в самых разных сферах производства, в том числе в тех, за которыми будущее. В процессе создания — машиностроительный, промышленный и агропромышленный кластеры. Наши крупнейшие предприятия готовы в них участвовать», — отметил он.

Хабиров пояснил, что Башкирия является одним из пилотных регионов России по внедрению новых подходов в развитии кластеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что резиденты территорий опережающего социально-экономического развития в Башкирии в первом квартале 2022 года вложили в экономику региона 6,2 млрд рублей.