Луганск, 27 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Украинские боевики за сутки два раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики, выпустив более 50 снарядов. Об этом 27 мая сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Первомайск и Молодежное с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» (40 снарядов) и минометов калибра 82 мм (12 мин)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попали Горловка и Ясиноватая.

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