Стамбул, Турция, 27 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Авария с микроавтобусом произошла в Стамбуле, пострадали 11 человек. Об этом 27 мая сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

Alexxx1979 Стамбул. Турция

«По предварительным данным, в аварии пострадали 11 рабочих, состояние двоих тяжелое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что микроавтобус с рабочими врезался в грузовик. ДТП произошло на шоссе Шиле в районе Умрание, в направлении Чекмекёй.

Пострадавшие госпитализированы. Полиция начала расследование причин аварии.