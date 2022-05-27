Кудымкар, Пермский край, , 09:11 — REGNUM В Кудымкаре Пермского края с предпринимателя взыскали 500 тыс. рублей уголовного штрафа за незаконную рубку леса. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Штраф Fas.gov.ru

По данным ведомства, бизнесмен продолжил работы по лесозаготовке на арендованном участке в то время, как срок разрешения истёк. К рубке леса мужчина привлёк своего знакомого, которого не уведомил сроках завершения работ. В результате заготовка древесины продолжалась уже после окончания действия договора и декларации, что запрещено действующим законодательством.

Суд оштрафовал пермяка на 500 тыс. рублей. Приставы проинформировали осуждённого о возбуждении исполнительного производства и предупредили о последствиях в случае своевременной неуплаты штрафа. Кроме того, предпринимателя ограничили в праве выезда за пределы России. Мужчина не стал усугублять своё положение и в кратчайшие сроки выплатил штраф.