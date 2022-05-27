Кишинёв, , 09:11 — REGNUM Экс-президент Молдавии Игорь Додон уверен в том, что оппозиция победит в борьбе с действующей властью. Об этом он, находясь под домашним арестом, заявил в своём телеграм-канале.

Игорь Додон Kremlin.ru

По мнению политика, за последние три дня стало ясно, что действующий в режим находится «в агонии». Он считает, что подходит к концу власть президента Майи Санду и её «жёлтой» партии «Действие и солидарность» (ПДС).

«Некоторые диктаторские режимы падают по собственной глупости. Это случай и жёлтой диктатуры, установленной Майей Санду и ПДС. Они падут по собственной глупости», — написал Додон.

Он добавил, что уже близки те времена, когда молдавское общество станет свободным.

Напомним, 24 мая Додона задержали, а 26 мая суд отправил его под домашний арест на 30 суток. Бывшего президента обвинили в «пассивной коррупции», «незаконном обогащении» и «измене родине».

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