Новосибирск, , 09:09 — REGNUM Запретить использование электросамокатов в Новосибирске проще всего, но нужно находить другие варианты. Об этом заявил спикер парламента Новосибирской области Андрей Шимкив.

Электросамокат Elvert Barnes

«К нам поступает много обращений от жителей Новосибирска, одни — чтобы закрыть компании по прокату самокатов и сами самокаты сдать в металлолом, другие — за использование самокатов в городе, — отметил Шимкив. — Нужно использование этих средств передвижения узаконить, упорядочить. Мы будем проводить встречи с жителями Новосибирска, представителями компаний, кто ведёт этот бизнес, принимать решения и выдавать рекомендации мэрии, чтобы деятельность по прокату электросамокатов приносила доход в бюджет. И чтобы передвигающиеся на этих самокатах не создавали на улицах опасные ситуации для других участников движения».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным горсовета Новосибирска, в городе сложилась серьёзная проблема в части использования жителями электросамокатов, сегвеев и моноколёс.

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