Донецк, , 09:07 — REGNUM В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попали Горловка и Ясиноватая. Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Обе атаки зафиксированы одновременно, в 8:45. Со стороны Авдеевки по Ясиноватой выпущено десять ракет из установки реактивной системы залпового огня «Град».

С позиций в посёлке Металлист работала артиллерия. По Горловке выпустили восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Байрак.