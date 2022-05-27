Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую
Донецк, 27 мая, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попали Горловка и Ясиноватая. Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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РЗСО Град
Обе атаки зафиксированы одновременно, в 8:45. Со стороны Авдеевки по Ясиноватой выпущено десять ракет из установки реактивной системы залпового огня «Град».
С позиций в посёлке Металлист работала артиллерия. По Горловке выпустили восемь снарядов калибром 122 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Байрак.