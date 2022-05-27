Бишкек, 27 мая 2022, 09:06 — REGNUM Штурмовики Су-25СМ дислоцированной в Киргизии российской военной базы в ходе учебно-тренировочных полётов отработали прорыв средств ПВО условного противника. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.
Согласно замыслу учений, условный противник применил против штурмовой авиации ВКС РФ переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК).
В лётных учениях в Киргизии приняли участие около 70 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава российской базы, были задействованы четыре штурмовика Су-25СМ.
Как сообщало ИА REGNUM, партию самолётов Су-25 и вертолётов Ми-17 для киевского режима доставили на Украину в разобранном виде.
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