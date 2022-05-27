Бишкек, 27 мая, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Штурмовики Су-25СМ дислоцированной в Киргизии российской военной базы в ходе учебно-тренировочных полётов отработали прорыв средств ПВО условного противника. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

Fedor Leukhin Су-25СМ

Согласно замыслу учений, условный противник применил против штурмовой авиации ВКС РФ переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК).

пресс-служба ЦВО «Российские лётчики успешно вышли из-под удара, отработав противоракетные манёвры, а также применили комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Витебск», установленные в самолётах. Кроме этого, экипажи выполнили электронное применение авиационных средств поражения на универсальном комплексе «Электронный полигон», который позволяет проводить тренировки лётного состава без применения реальных авиационных средств поражения».

В лётных учениях в Киргизии приняли участие около 70 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава российской базы, были задействованы четыре штурмовика Су-25СМ.

Как сообщало ИА REGNUM, партию самолётов Су-25 и вертолётов Ми-17 для киевского режима доставили на Украину в разобранном виде.

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