Гонконг, Китай, 27 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Центральный банк Гонконга планирует провести в ноябре 2022 года крупную конференцию, которая, как он надеется, привлечет руководителей мировых банков, сообщает 27 мая Reuters. Так финансовый центр стремится вернуть к себе международный бизнес после двух лет закрытых границ.

Гонконг

Для большинства руководителей крупнейших банков мира эта встреча станет первым визитом в Гонконг по меньшей мере за три года, сказали агентству осведомленные источники.

Гонконг закрыл свои границы в начале 2020 года для большинства нерезидентов и сохранил одни из самых жестких ковидных ограничений в мире, что привело к сокращению притока туристов и бизнесменов.

Эти правила в сочетании с временными карантинными мерами, принятыми в этом году, спровоцировали отток из города иностранных работников, особенно в сфере финансовых услуг.

По словам источников, Валютное управление Гонконга (HKMA) вместе с расположенными в городе иностранными инвестиционными банками работает над подготовкой мероприятия, запланированного на начало ноября.

Представитель HKMA заявил Reuters, что ведомство работает над «инвестиционным саммитом высокого уровня» и сообщит подробности позже.