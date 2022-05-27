Вашингтон, 27 мая, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме 31 мая. Такое заявление журналистам она сделала после выступления с речью в Гарвардском университете во время визита в Соединённые Штаты. Об этом сообщает Reuters.

Christoph Strässler Новая Зеландия

По словам Ардерн, она рассчитывает обсудить усиление конкуренции в Индо-Тихоокеанском регионе, торговлю и экономическую роль США в регионе, а также конфликт на Украине. Премьер-министр также добавила, что в тот же день она также встретится с вице-президентом США Камалой Харрис.

«Есть ряд областей, в которых Соединенные Штаты и Новая Зеландия придерживаются очень схожих взглядов, ряд областей, в которых мы хотели бы, чтобы их присутствие продолжалось или увеличивалось», — подчеркнула Ардерн.

Она также полагает, что в ходе встречи стороны обсудят «наш регион и тот факт, что он становится всё более спорным, а роль Соединённых Штатов в нашей региональной экономике важна».