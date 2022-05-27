Москва, , 09:04 — REGNUM Москва заняла первое место в индексе качества инновационной политики. Также среди регионов-лидеров оказались Новосибирская область, Татария, Санкт-Петербург, Мордовия и Подмосковье, сообщается на портале мэра столицы.

Инновации

Высокий показатель Москвы был достигнут и отмечен экспертами в результате непрерывной работы по развитию инновационной городской экосистемы, включающей обновление технологической инфраструктуры, открытие технопарков, масштабирования бизнеса и др.

Индексе качества инновационной политики — один из важнейших элементов рейтинга инновационного развития субъектов РФ, который с 2012 года выпускает Институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Как сообщало ИА REGNUM, Краснодарский край, Ростовская область и Башкирия возглавили рейтинг регионов по производительности труда.

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