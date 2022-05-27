Красноярск, 27 мая, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В центральных районах Красноярского края 28–29 мая местами ожидаются заморозки до — 2 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС, ссылаясь на информацию гидрометцентра.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

По данным ведомства, в центральных и южных районах края сохраняется высокая пожарная опасность пятого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, о заморозках предупредили жителей Хакасии.

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