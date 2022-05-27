Краснодар, , 09:03 — REGNUM Казанский баскетбольный клуб УНИКС выиграл бронзовые медали Единой лиги ВТБ, победив краснодарский «Локомотив-Кубань» в серии за третье место. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Казанский клуб УНИКС Coentor

УНИКС одержал победу со счётом 94:73 в четвёртом матче, который прошёл в Краснодаре.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Марио Хезонья, на счету которого 15 очков. У «Локомотив» Джонатан Мотли набрал 19 очков.

Таким образом, УНИКС выиграл серию до трёх побед со счётом 3:1. В Единой лиге ВТБ серия за третье место разыгрывалась впервые.

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