Москва, 27 мая, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Современная польская политика направлена на развал России и экспансию с целью создать кордон между Россией и Европой, а также блокады китайского Нового шелкового пути, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Время вспомнить» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Две эти доктрины — ягеллонская и пястская. Согласно пястской доктрине (Пяст — это легендарный освященный в неких хрониках первомонарх польский)… Она заключается в том, что Польша – это такое национальное государство, которое за свои национальные границы не лезет, хочет входить в Европу, умеренно, но дружить с Германией, и вообще никуда свои руки не протягивает. Эта пястская концепция всегда конфликтовала с ягеллонской, согласно которой есть это междуморье, триморье или что-нибудь еще, и там соответсвенные представления по Польше как империи, неважно, федерации, которая совершенно не ограничивается себя территорией собственно Польши», — заявил Кургинян.

То, что на сегодняшний день в конкретной внешней политике Польши, в конкретных высказываниях конкретных людей, невозможно понять, не изучив то, что тянулось из прошлого в новые времена. В частности, ягеллонскую концепцию принял польский политический и военный деятель Юзеф Пилудский, прибыв с этими идеями еще в 1904 году в Японию предлагать себя как инициатора развала России в условиях русско-японской войны.

«Все это начало называться прометеизм. Прометей — это фигура героическая и все прочее, но те люди, которые хапнули эту идею и подчинили ее полякам — это очень специфические люди. И внутри всего этого дела существовало всегда «освобождение порабощенных народов». Что мыслила Польша? Что как только «порабощенные народы» освободятся, она их хапнет, но она их хапнет культурно, вежливо, очень цивилизованно. Кто осуществлял это? Ежи Гедройц , он же говорил об этом все время… Кто-нибудь сейчас в Польше отрицает фигуру Гедройца и все, что делалось в 30-е годы как основание польской политики?», — продолжил политолог.

По его словам, сначала эта политика направлена на обеспечение «свободы» народам России, а затем в экспансию. И уже в 2000-е годы эта польская политика начала постепенно обсуждаться и осуществляться с целью организации глубокого кордона между Европой и Россией. Затем к этому должна подключиться Турция, действующая аналогичным образом. И таким образом Китай с его Новым Шелковым путем оказывается блокирован этой новой политикой.