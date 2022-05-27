Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Япония лишится шансов на заключение мирного договора с Россией и возможности дальнейшего обсуждения территориального вопроса в случае признания ею островов южных Курил «незаконно оккупированными» территориями. Об этом 27 мая заявил политолог исследовательского центра Rand Corporation Джеффри Хорнунг в беседе с изданием Diplomat.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дипломатическая «Синяя книга» МИД Японии от 2022 года описывает четыре острова как «незаконно оккупированные Россией» <…> Наряду с официальным выходом РФ из всех мирных переговоров с Японией из-за ее недружественной позиции, это означает, что нет никакой надежды на мирный договор», — сказал он.

При этом Хорнунг отметил, что в результате этого у Токио исчезли «все рычаги давления» на Россию и добавил, что последствия такого решения могут оказаться для Японии крайне неприятными и особенно в том случае, если России на фоне попытка ее изоляции и санкционного давления начнет сближение с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министра иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай будет проводить в Океании независимую толерантную политику и не потерпит какого-либо вмешательства других стран.