Украинские войска обстреляли посёлок Байрак
Донецк, 27 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Байрак. Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Дарья Драй ИА REGNUM
Дом после артобстрела
В 8:40 боевики совершили обстрел с позиций в населённом пункте Новолуганское. Они обстреляли посёлок Байрак, выпустив восемь мин калибром 120 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлка Гольмовский.