Донецк, 27 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Байрак. Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В 8:40 боевики совершили обстрел с позиций в населённом пункте Новолуганское. Они обстреляли посёлок Байрак, выпустив восемь мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлка Гольмовский.