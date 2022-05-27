Оренбург, 27 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Оренбургской области на ремонт и модернизацию детских загородных лагерей в 2022 году выделяют 50 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Губернатор Денис Паслер отметил, что в 2022 году из областного бюджета впервые выделяют средства на ремонт и модернизацию детских лагерей. В течение трёх лет на модернизацию объектов инфраструктуры направят по 50 млн рублей.

Субсидии муниципальные лагеря получат на основе конкурсного отбора. Заявки на конкурс подали пять лагерей из разных муниципальных образований. В случае победы в отборе к выполнению капремонта приступят во второй половине августа.

Добавим, в 2022 году на территории региона будет работать 885 летних лагерей. В них смогут отдохнуть более 81 тыс. детей.