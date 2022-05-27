Ереван, , 08:55 — REGNUM «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) полностью возобновил приём нефти из Казахстана после устранения аварии на морском причале в Новороссийске. Об этом сообщил генеральный директор КТК Николай Горбань на заседании с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, сообщает 27 мая пресс-служба правительства.

Добыча нефти в Каспийском море Bruno Girin

«Мы рады, что ремонт повреждённых выносных причальных устройств на морском терминале КТК завершён. Это позволило снять ограничения и в полном объёме восстановить добычу нефти в Казахстане», — сказал Смаилов.

Премьер-министр также заявил, что важно реализовать проект по устранению «узких мест» системы транспортировки нефти КТК. Это будет особенно актуально, когда расширят Тенгизское месторождение. Смаилов призвал принять для этого все возможные меры.

Напомним, в Новороссийске два терминала КТК из трёх в конце марта повредил сильный шторм. Один из терминалов восстановили в конце апреля.

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