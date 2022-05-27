Уфа, , 08:57 — REGNUM 6,2 млрд рублей вложили в первом квартале 2022 года в экономику Башкирии резиденты территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра правительства республики — министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов, передает пресс-служба правительства Башкирии.

Инвестиции Tumisu

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По его словам, кроме этого резиденты таких территорий создали свыше 4,4 тысяч рабочих мест.

Муратов также отметил, что территории опережающего социально-экономического развития являются действенным механизмом развития моногородов республики.

«Льготы, которые предоставляются резидентам, являются наиболее привлекательными мерами поддержки для потенциальных инвесторов. Но за цифрами, прежде всего, стоит социальная значимость функционирования таких территорий, поскольку благодаря созданию новых рабочих мест уменьшается социальная напряженность и снижается зависимость от градообразующих предприятий», — приводит пресс-служба его слова.

Чиновник сообщи, что больше всего инвестировали резиденты ТОСЭР «Кумертау» — 2,7 млрд рублей. При этом резиденты ТОСЭР «Благовещенск» вложили около двух млрд рублей, ТОСЭР «Белорецк» — 284 млн рублей, ТОСЭР «Нефтекамск» — 442,5 млн рублей, ТОСЭР «Белебей» — 732,5 млн рублей. Отмечается, что в реестр резидентов таких территорий в Башкирии, который формирует минэкономразвития России, было включено 122 резидента.

Сообщается, что реализация проектов поможет привлечь свыше 50 млрд рублей инвестиций, в результате может быть создано более десяти тысяч рабочих мест.